Российские компании, которые занимаются добычей угля, направили заявки на получение разрешений на экспорт продукции в Украину с 1 июня. Об этом сообщил российский замминистра энергетики Анатолий Яновский, передает ТАСС.

Как отметил чиновник, объемы поставок угля в заявках "кратно больше того, что было всегда". Он не смог ответить на вопрос о получении какими-либо компаниями разрешений на поставку.

В конце этого месяца Россия объявила о введении новых ограничительных мер на торговлю с Украиной во ответ на расширение списка товаров, запрещенных к ввозу из РФ, принятого Украиной.

Одним из главных ограничений, принятых российским правительством, является фактический запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов, а также угля. Так, с 1 июня их можно будет вывозить только по отдельным разрешениям.

Ранее "Страна" писала о том, когда Украина введет специальную пошлину на все товары из России.

Также мы писали, что Россия разрешила транзит запретных украинских товаров в Казахстан и Киргизию.