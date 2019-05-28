Из храма в честь Казанской иконы Божией Матери в селе Сновянка Черниговской области неизвестные похитили шесть старинных икон и денежные пожертвования. Об этом сообщили в Центре информации УПЦ со ссылкой на Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ в Facebook.

Отмечается, что храм обнаружили открытым утром в воскресенье. Преступники украли две иконы Казанской Божьей Матери, две иконы святителя Николая, икону Георгия Победоносца и икону Архистратига Михаила.

Настоятель храма священник Владимир Карпенко сообщил о преступлении в полицию, ведется следствие. Прихожане просят молитв о возвращении святынь.

Также в Центре сообщили, что в ночь с 23 на 24 мая неизвестные срезали замки и проникли в храм в честь святого благоверного князя Александра Невского в селе Ярешки, где сняли со стен две иконы. Для проверки ценности киот одного из образов разбили. Убедившись, что иконы не дорогостоящие, злоумышленники оставили их в храме.

Сообщается, что в ту же ночь неизвестные разбили окна и спилили решетки в помещении храма Рождества Иоанна Предтечи в селе Лехновка Барышевского района Киевской области.

По данным Бориспольской епархии УПЦ, злоумышленникам не удалось проникнуть в храм. Оба случая зафиксированы в полиции.

Также Центр информации УПЦ просит верующих информировать настоятелей о подозрительных лицах около территории храмов.

Скриншот: Facebook/Центр інформації УПЦ

Ранее сообщалось, что полиция начала расследовать пропажу икон из Киево-Печерской Лавры.

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