Группа "Ленинград" выпустила музыкальное видео на трек "Кабриолет". Клип опубликован на YouTube-канале коллектива во вторник, 28 мая.

В ролике женщина, которую играет соведущая Урганта Алла Михеева, просыпается после девичника, садится в машину и едет по Санкт-Петербургу на свадьбу с Сергеем Шнуровым под песню со строчками "За рулем кабриолета я врубаю Летова".

Попутно девушка собирает с десяток нарушений — превышает скорость, едет на красный, перепрыгивает недостроенный мост, красится за рулем и всеми прочими способами показывает свою удаль. Строительный подъемник сносит ее машине крышу и получается тот самый кабриолет.

В конце видео мы видим Сергея Шнурова, томящегося у алтаря - тем самым мероприятием оказывает свадьба. Михеева появляется на последних секундах в роскошном кремовом платье и идет под венец как ни в чем не бывало. Примечательно, что в самой песне не слышно голоса Шнурова - вокальную партию исполняет Флорида Чантурия.

В начале музыкального видео демонстрируется новый логотип "Ленинграда", разработанный студией Артемия Лебедева. Ранее в мае Шнуров посвятил лого матерную песню про "пипу с кипой".

Видео: youtube.com

Напомним, что Шнуров намекнул фанатам на пятую свадьбу.

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