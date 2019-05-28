Назначенный секретарем СНБО Александр Данилюк отметил, что у президента Зеленского при принятии решений есть "команда людей, к которым он прислушивается". Также он заявил, что Зеленский не руководствуется "советами отдельных бизнесменов", вероятно, подразумевая совет Игоря Коломойского о дефолте. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Я не думаю, что президент (Владимир Зеленский - прим. ред.) прислушивается сейчас к подобным советам. У него сейчас сформирована команда людей, к которым он прислушивается. Еще раз подчеркну: есть позиция отдельных бизнесменов. Позиция государства заключается в другом – государство должно защищать интересы граждан", - сказал он на брифинге в Киеве во вторник.

Ранее анонсировавший продолжение отношений с МВФ новый секретарь СНБО также заявил, что "невыполнение Украиной своих обязательств по долговым инструментам является дорогой в никуда". По его словам, "такие решения даже не рассматриваются".

Как сообщала "Страна", Игорь Коломойский ранее сказал, что выступает за объявление Украиной дефолта и прекращение связи с МВФ, сославшись на примеры Греции и Аргентины. Он предположил, что США и ЕС могли бы списать долг Украины: "Это ваша игра, ваша геополитика. Вас не интересует Украина. Вы хотите навредить России, а Украина – просто предлог".

После этого в Европейской бизнес ассоциации Украину предупредили, что с дефолтом шутки плохи.

Напомним, что в последний месяц президентства Порошенко госдолг Украины вырос на миллиард долларов.