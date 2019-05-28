Во вторник, 28 мая, курс украинской валюты на межбанке сократился до 26,5075 грн/$1 с 26,345 грн/$1 в понедельник, когда в США и Великобритании были банковские выходные. Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что котировки гривни к окончанию торгов составили 26,49-26,525 грн/$1, в то время как Национальный банк установил официальный курс на 29 мая 26,406167 грн/$1.

По информации НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 28 мая снизился до 26,3819 грн/$1 с 26,3177 грн/$1.

Как отмечает агентство, участники рынка Goldman Sachs на прошлой неделе ухудшили свой прогноз курса гривни на ближайшие 3 и 6 месяцев соответственно до 26,5 грн/$1 и 27,25 грн/$1 с 26 грн/$1 и 27 грн/$1.

Также Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривни к доллару на 29 мая до 26,406167 грн/$1 по сравнению с 26,325682грн/$1 на 28 мая 2019г.

Ранее сообщалось, что гривня на межбанке начала последнюю неделю весны с легкого падения.