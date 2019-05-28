Литва потребует пересмотреть итоги музыкального конкурса "Евровидение-2019". Об этом сообщает Sputnik Литва.

Обращение Литовского общественного вещателя LRT связано с тем, что итальянский вещатель RAI представил в своей стране результаты голосования, которые расходятся с результатами, опубликованными на официальном сайте фестиваля. Таким образом выяснилось, что итальянцы дали конкурсанту из Литвы Юриюсу Векленко один балл, который не был учтен. Из-за этого артист не вышел в финал.

"Ситуация действительно интересная. Мы как вещатель пострадали от моральных и рейтинговых нарушений, и для нас может быть достаточно просто признания ошибки. Однако автор песен и исполнитель может требовать существенной финансовой компенсации", - прокомментировал ситуацию генеральный продюсер LRT Аудрюс Гиржада.

22 мая стало известно, что организаторы музыкального конкурса "Евровидение" пересмотрели итоги состязания. Решение было связано с тем, что в процессе начисления баллов была допущена ошибка, связанная с учетом голосов от Белоруссии. Представитель от России Сергей Лазарев получил дополнительный балл. В 2019 году победу на конкурсе одержал исполнитель из Нидерландов Дункан Лоуренс. На втором месте оказалась Италия, на третьем - Россия.

Напомним, что результаты Евровидения-2019 могли аннулировать из-за того, что певец из Нидерландов нарушил главное правило конкурса.

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