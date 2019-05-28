США рассмотрят возможность не признавать российские паспорта, выданные гражданам Украины, проживающим на временно оккупированных территориях Донбасса. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер назвал выдачу российских паспортов гражданам другой страны "очень провокационным шагом". "Мы посмотрим, сможем ли мы не признать эти паспорта, как мы это сделали в случае с паспортами, которые были выданы в Крыму", - сообщил американский дипломат во вторник в ходе интернет-конференции.

При этом Волкер высказал мнение, что взяв эти паспорта, "украинцы станут русскими".

Напомним, в Европе пока сдержанно отреагировали на возможность введения новых санкций против Кремля за раздачу российских паспортов жителям оккупированного Донбасса.

Ранее "Страна" сообщала, что правозащитники посчитали, сколько жителей так называемых "ЛДНР" хотят российские паспорта. Оказалось, что в три раза меньше, чем заявляет Москва.