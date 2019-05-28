Во вторник, 28 мая, в Верховной Раде смогли принять только одно результативное решение - постановление об изменении в административно-территориальном устройстве Донецкой области. Всего в повестке было более 40 законопроектов. Об этом передает "Интерфакс-Украина".

В сессионном зале во вторник, 28 мая, находилось около 170 депутатов. Минимально необходимое количество для приема любого обычного законопроекта - 226. Для конституционного - 300. Из-за этого законопроекты, которые ставил на голосование спикер Парубий, были не приняты.

В частности, в Верховной Раде не поддержали принятие в первом чтении законопроекта № 8402 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о продолжении до 1 января 2030 года действия нормы Налогового Кодекса о нулевой ставке налога на добавленную стоимость на поставку товаров и услуг для предприятий, основанными общественными организациями лиц с инвалидностью.

Народные депутаты не поддержали ни одно из предложений спикера - отправить законопроект на доработку в комитет или отправить субъекту законодательной инициативы. Таким образом документ был отклонён.

Спикер Парубий закрыл вечернее заседание на пятнадцать минут раньше, чем требует регламент работы. Он напомнил, что на среду запланирован отчёт Счетной палаты и призвал депутатов придти на свои рабочие места.

Как сообщала "Страна", в Раде началась череда выхода нардепов из своих предыдущих фракций. В частности, Сенченко покинул "Батькивщину", а Каплин "БПП".

Напомним, что ранее в Раде зарегистрировали постановление о переносе посольства Украины в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.