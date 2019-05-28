28 мая президент Владимир Зеленский издал указ, которым отменил решение Петра Порошенко и вернул гражданство лидеру "Руха новых сил" Михаилу Саакашвили. Кроме того, указом №329/2019 украинское гражданство получили еще пять иностранцев. "Страна" собрала информацию о том, кто еще получит украинский паспорт, кроме экс-президента Грузии.

Александр Костиков - хоккеист ХК "Донбасс"

Гражданство получил 21-летний российский спортсмен Александр Костиков - нападающий ХК "Донбасс". Костиков родился 14 августа 1997 года в Москве. Он играл в молодежной хоккейной лиге в России. Затем транзитом через "Црвену Звезду" перешел в ХК "Донбасс", который с 2014 года базируется в Краматорске Донецкой области (раньше домашняя база клуба была в Донецке)

Фото: Александр Костиков

Зиятдин Тойгонбаев - тренер по боксу

45-летний уроженец Киргизской республики Зиятдин Тойгонбаев известен в мире бокса. Он тренировал узбекского боксера-любителя Хасанбоя Дусматова, который завоевал золото на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году и дважды становился чемпионом Азии в первом наилегчайшем весе - до 49 кг.

Фото: Хасанбой Дусматов с тренером Зиятдином Тойгонбаевым

Дусматов был участником полупрофессиональной украинской команды боксеров "Украинские атаманы". В указе президента отмечается, что Зиятдин Тойгонбаев живет в Киеве, но, по некоторой информации, его нет в Украине. По крайней мере, в последнее время его не видели в боксерских кругах.

Тамер Аль Тунси - посол Украины в Сирии

Еще один получатель гражданства Тамер Аль Тунси - почетный консул Украины в Сирии. В указе говорится, что украинский паспорт он получит за выдающиеся заслуги перед Украиной. Посол оказывал помощь в эвакуации граждан Украины во время конфликта в Сирии, способствовал освобождению украинских моряков, захваченных недалеко от Сирии. Аль Тунси сотрудничает с благотворительным фондом "С теплом в сердце" и одесским Домом ребенка.