Новое украинское правительство намерено активно сотрудничать с Международным валютным фондом (МВФ) и другими международными организациями касательно подготовки новой программы. Об этом сообщил глава СНБО Украины Александр Данилюк, передает Интерфакс-Украина.

"Договорились, что мы будем сейчас активно сотрудничать с МВФ и с другими международными институциями для того, чтобы подготовиться за время летнего периода, за время выборов относительно подготовки новой программы, которая даст дополнительной толчок для развития нашей страны", - сказал Данилюк на брифинге в Киеве во вторник.

Кроме того, он опроверг распространяемые в СМИ сообщения о том, что из-за решения президента о роспуске Верховной Рады миссия МВФ прекратила свою работу в Украине. По словам секретаря СНБО, все понимают, что решение о роспуске парламента – это внутреннее решение Украины, которое "направлено на то, чтобы ускорить политические процессы в стране".

"Все украинцы ожидают обновления политической элиты, обновления государственных органов власти, и поэтому внеочередные выборы призваны, чтобы скорее обновилась Верховная Рада и состав Кабинета министров. Чтобы мы имели все эти органы, настроенные на серьезные изменения и работали, как единая команда. Это разделяет МВФ, потому что это то, что нужно для успешного сотрудничества", - отметил Данилюк.

Он также озвучил первые шаги, которые намерена сделать новая власть: "Это решения, направленные на борьбу с коррупцией, на перезапуск судебной реформы, на переформатирование правоохранительной системы – это все то, что ранее МВФ почти навязывал для Украины, но не было желания в Украине этого делать. Сейчас ощущается, что новая власть готова реально делать эти изменения, которые важны сейчас для всех украинцев".

Как сообщалось, пезидент Украины Владимир Зеленский сегодня встречается с представителями МВФ.

"Встреча президента Украины Владимира Зеленского с представителями МВФ должна состояться сегодня после обеда. Андрей Герус, представитель президента в Кабинете министров, сообщил, что в целом Украина не собирается, несмотря на все слухи, прекращать сотрудничество с МВФ, и этого не произойдет, пока у Украины не будет сильной экономики", сообщили в СМИ.

До этого Владимир Зеленский и глава НБУ Яков Смолий обсудили сотрудничество с МВФ. "Мы говорили о текущей экономической ситуации и банковской системе, о необходимости сотрудничества с МВФ и важности независимости НБУ", - написал Смолий в Twitter.