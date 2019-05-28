Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что в ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский подаст в парламент законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение, несмотря на заявление представителя президента в Верховной Раде Руслана Стефанчука об обратном. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Первое и главное на этом этапе – это принятие закона, который вернет уголовную ответственность за незаконное обогащение. (…) Президент Зеленский в ближайшее время подаст этот законопроект в Верховную Раду. Именно его команда разработала такой проект. Надеюсь, сегодня он будет окончательно согласован с нашими международными партнерами и будет подан в Раду для принятия соответствующих решений", - сказал он на брифинге во вторник в Киеве.

Как сообщалось, Конституционный суд Украины по конституционному представлению 59 народных депутатов признал неконституционной ст.368-2 УК о незаконном обогащении. Такое решение вызвало обеспокоенность МВФ, посольств США и Великобритании. Экс-президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект, который должен был восстановить эту статью в другой редакции. В свою очередь, народные депутаты подали более 10 альтернативных инициатив.

Ранее глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман сообщил, что миссия планирует работать в Украине две недели. Среди основных проблемных вопросов он отметил принятие новой редакции закона об ответственности за незаконное обогащение после отмены предыдущей Конституционным судом в феврале этого года.

Напомним, НАПК выявило нарушения в декларациях нардепов на сумму в 8,5 миллиардов.

Ранее мы писали, что Верховная Рада провалила включение в повестку дня закона о выборах в парламент, они пройдут по старой системе. Также у Зеленского рассказали, что намерены делать после провала в Раде законопроектов президента.