Президент Украины Владимир Зеленский совершит свой первый зарубежный визит в Брюссель 4-5 июня.

Как стало известно агентству Интерфакс-Украина из дипломатических источников, в рамках пребывания в Брюсселе Зеленский встретится с руководством Европейского Союза и НАТО. В частности, он встретится с президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером и президентом Европейского Союза Дональдом Туском. Также Зеленский проведет переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, по окончании которых пройдет пресс-конференция.

Также Европейская правда отмечает, что приглашение Зеленскому во вторник на встрече с главой АП передали генеральный директор Директората Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению ЕС Кристиан Даниэльсон и исполнительный директор по вопросам Европы и Центральной Азии в Европейской службе внешнего действия Томас Майер-Хартинг.

Напомним, что 27 мая Зеленский провел свою первую рабочую поездку на территорию Луганской области, где посетил позиции украинских военных в населенных пунктах Станица Луганская и Счастье.

Напомним, что у Зеленского рассказали, что в числе его первых зарубежных поездок планируется визит в Германию.

Также мы писали о том, что в Украину приехали еврочиновники, чтобы обсудить с командой Зеленского грядущие отношения с ЕС.