Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер рассказал про отсутствие прогресса в вопросе снятия блокировки властей Венгрии проведения заседания Украина-НАТО на высоком уровне. Он назвал такие действия Будапешта ошибкой, передает Интерфакс-Украина.

"На сегодня в этом вопросе нет прогресса. Я надеюсь, что с избранием президентом Зеленского, позвольте мне напомнить, что он русскоговорящий, который также говорит на украинском, между Венгрией и Украиной будут достигнуты договоренности в отношении того, как решать вопросы национального меньшинства, их прав говорить и получать образование на их языке и в то же время гарантировать, что все граждане Украины также учат и используют украинский как часть их общения. Это - официальный язык(...)", - пояснил Волкер в ходе интернет-конференции во вторник, 28 мая.

Также он предположил, что Украина стоит перед важными внешними вызовами. "Это должно быть предметом обеспокоенности для каждого союзника по НАТО, включая Венгрию. Блокировать заседания Комиссии Украина-НАТО высокого уровня – это ошибка", - заявил Волкер.

Как сообщала "Страна", лидер венгерской партии Йоббик заявил о необходимости автономии для Закарпатья. Шнайдер отметил, что "хорошим решением было бы, если бы Закарпатье получило автономию, чтобы решать важные вопросы сразу на месте, а не ждать, когда придет очередное решение от Киева".

Отметим, что на Закарпатье суд оправдал депутата, у которой нашли венгерский паспорт.