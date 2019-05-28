Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который сегодня получил украинское гражданство, заявил, что поддерживает главу Украины Владимира Зеленского и его команду. Об этом он сообщил в интервью российскому изданию РБК.

"Я возвращаюсь завтра. Я соскучился по Украине и по Киеву и лечу в Киев", – отметил он.

В то же время Саакашвили пока отказался говорить о каких-либо политических планах. "Я поддерживаю Зеленского и его команду. У меня нет профессиональных амбиций, но однозначно я буду продолжать свою борьбу против коррупции, против олигархата, несправедливости – в Украине, в Грузии и везде", – добавил Саакашвили.

Также, отвечая на вопрос о том, намерен ли он с партией "Рух новых сил" принимать участие в досрочных выборах в Верховную Раду Украины, Саакашвили отметил, что при регистрации Минюст внес в название партии "Рух новых сил" изменения, из-за которых эта политсила сейчас "официально не зарегистрирована", а существует "другая партия с фамилией Саакашвили".

Позднее Саакашвили написал на своей странице: "Завтра возвращаюсь к себе домой в Киев! Рейс №753 авиакомпании LOT Варшава-Киев (Борисполь). По расписанию прибываю в 17:15!".

Скриншот: Facebook/Mikheil Saakashvili

Как писала "Страна", 28 мая Зеленский внес изменения в указ своего предшественника Петра Порошенко и вернул гражданство экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили.

Также сообщилось, что экс-губернатор должен вернуться в Украину во второй половине дня среды, 29 мая. Как сообщили пограничники, что оснований для недопуска Саакашвили на территорию Украины теперь нет.

Напомним, Саакашвили был выдворен из Украины 12 февраля 2018 года, ему запретили въезд в страну до 13 февраля 2021 года.

В июле 2017 года Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США.

10 сентября 2017 года Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, что сопровождалось противостоянием с пограничниками и правоохранителями. 22 сентября 2017 года Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины.