Новость о возвращении экс-президенту Грузии и бывшему главе Одесской ОГА Михаилу Саакашвили украинского гражданства и возвращении лидера "Руха новых сил" в Украину взбудоражила пользователей соцсети. Многие из них вспомнили, что еще месяц назад вернуть Саакашвили в Украину президенту Зеленскому советовал сам президент РФ Владимир Путин.

Видео с такой рекомендацией от президента РФ опубликовано на YouTube-канале "Политика" 29 апреля.

На слова журналиста о готовности Зеленского выдавать украинские паспорта россиянам и тем, кто готов защищать свободу и демократию, Путин ответил, что видит много общего с новым президентом Украины. "Это говорит о том, что мы договоримся, наверное, потому что у нас есть много общего. Я ведь много раз говорил о том, что украинцы и русские - братские народы. И даже более того: я считаю, что это один народ на самом деле, со своими особенностями - культурными, языковыми, историческими, но по сути своей, один народ. И если у нас будет общее гражданство, от этого только выиграют и русские, и украинцы, мы будем сильнее и успешнее", - заявил он.

"Что касается свободы и так далее, то это тоже важный момент. Но в этом смысле, наверное, лучше начать даже не с России, не с россиян, а, допустим, с Грузии или бывших грузин. Например, было бы справедливо вернуть украинский паспорт человеку, который в прошлом был грузином, а сегодня считает себя украинцем, имею в виду Саакашвили Михаила Николаевича. Он был незаконно лишен гражданства и выслан из страны. Следовало бы восстановить его в правах...Так же, как и некоторых других граждан Украины, которые были вынуждены покинуть территорию страны и уехать в земли обетованные, спасаясь от преследований сегодняшнего украинского режима..." - сказал Владимир Путин.

Как сообщала "Страна", у Путина заявили, что решения об упрощенной выдаче паспортов России всем украинцам еще нет.

Также мы писали, что Путин рассказал, какой видит первую встречу с президентом Зеленским.