Указом президента Украины Владимира Зеленского, кроме Михаила Саакашвили, украинские паспорта получили еще пять человек, проживающих в стране. Об этом говорится в указе №329/2019 на сайте президента.

Так, согласно указу, украинское гражданство, как лица, которые составляют государственный интерес для Украины, получили:

Ахмади Колариджани Аболфазла, 1983 года рождения, уроженец Исламской Республики Иран, проживающий в городе Киев;

Костиков Александр Сергеевич, 1997 года рождения, уроженец Российской Федерации, проживающий в Донецкой области;

Самед-Зади Эмин Иззат оглы, 1990 года рождения, уроженец Азербайджанской Республики, проживающий в городе Киеве;

Тойгонбаев Зиятдинбек Курманбекович, 1974 года рождения, уроженец Кыргызской Республики, проживающий в городе Киеве.

Также президент распорядился принять в гражданство Украины как лицо, имеющее выдающиеся заслуги перед Украиной, Альтунси Тамера Мохаммеда Маджеда, 1972 года рождения, уроженца Сирийской Арабской Республики, который проживает в городе Одессе.

Скриншот: president.gov.ua

Напомним, сегодня Зеленский вернул гражданство Михаилу Саакашвили, отменив указ Петра Порошенко, который лишил гражданства экс-главу Одесской ОГА и экс-президента Грузии.

Ранее сообщалось, что Саакашвили обратился к Зеленскому с просьбой вернуть гражданство Украины.

Также мы писали, что Генпрокурор Луценко назвал гражданина Саакашвили предателем.