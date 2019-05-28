В Государственной пограничной службе Украины заверили, что у них нет оснований не пустить в страну бывшего губернатора Одесской области и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, которому президент Владимир Зеленский сегодня вернул украинское гражданство. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Гражданам Украины не может быть ограничен въезд на территорию Украины ни при каких обстоятельствах", - сказал руководитель пресс-службы Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Напомним, представители партии "Рух новых сил" готовятся встречать своего лидера - Михаила Саакашвили - в среду, 29 мая, в 17:00 в международном аэропорту "Борисполь".

Также мы сообщали, что генпрокурор Луценко назвал гражданина Саакашвили предателем.