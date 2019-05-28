Представители партии "Рух новых сил" готовятся встречать своего лидера - Михаила Саакашвили - в среду, 29 мая, в 17:00 в международном аэропорту "Борисполь". Об этом говорится в сообщении политсилы на странице в Facebook.

"Друзья, единомышленники и поклонники! Рады Вам сообщить, что уже завтра, 29 мая в 17:00 собираемся в Борисполе встречать Михаила Саакашвили в Украины", - сказано в сообщении РНС на странице в соцсети Facebook во вторник, 28 мая.

Фото: facebook.com/RukhNovykhSylMikhailaSaakashvili

Фото: facebook.com/groups

Напомним, 28 мая президент Украины Владимир Зеленский своим указом вернул экс-президенту Грузии, бывшему главе Одесской областной государственной администрации Михаилу Саакашвили украинское гражданство.

Ранее Михаил Саакашвили заявлял, что вернутся в Украину ему мешают все еще открытые уголовные дела. И как отмена решения на лишение Саакашвили гражданства закроет эти дела источник не объяснил.