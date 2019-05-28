В ряде одномандатных (мажоритарных) округов в нескольких областях Украины зафиксирована массовая раздача гражданам условной "предвыборной гречки" от имени потенциальных кандидатов в народные депутаты. Также проводятся соответствующие спортивные мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета избирателей Украины.

По данным организации, такие случаи имели место в Луганской, Одесской, Полтавской, Житомирской областях.

"Как правило, раздача товаров осуществлялась от имени благотворительных фондов, связанных с народными депутатами. Такая активность проводилась и ранее, однако с началом выборов она существенно активизировалась", - отметили в КИУ.

Так, по данным организации, в Северодонецке Луганской области гражданам бесплатно раздавали сахар в пакетах с символикой партии. В Одесской области в одном из округов пенсионерам раздавали набор лекарств, который включал валерьянку, перекись водорода, бинт, вату, цитрамон, активированный уголь. А вместе с медикаментами раздавали письмо с изображением потенциального нардепа.

В Полтавской области, по данным КИУ, нардеп поздравил учеников одной из школ с праздником последнего звонка и подарил мячи.

В Житомире, по данным организации, по инициативе народного депутата открыли инклюзивную спортивную площадку. Он вместе с местной властью присутствовал на открытии.

В городе Коростень Житомирской области при поддержке благотворительного фонда нардепа ко Дню города были организованы спортивные соревнования по стритболу и воркауту, конкурс детских колясок и конкурс караоке для детей. Участники получили призы от фонда.

"Несмотря на то, что такие действия юридически не является подкупом избирателей, поскольку политики, от имени которых раздаются товары или услуги, не являются официально зарегистрированными кандидатами в народные депутаты, КИУ отмечает недобросовестность подобной деятельности и призывает потенциальных кандидатов отказаться от финансового стимулирования избирателей в любых формах", - отметили в КИУ.

Как сообщала "Страна", в ЦИК заявили, что бюллетени для перевыборов в Раду обойдутся в 300 миллионов. Также более 11 миллионов гривен придется потратить на изготовление и доставку более 3 000 избирательных урн, а услуги по изготовлению и доставке архивных ящиков составят, предварительно, более 4 млн грн.

Напомним, что в "Опоре" рассказали, как правильно сменить место голосования для участия в выборах парламента Украины.