Сегодня, 28 мая, правоохранители провели обыски в мэрии Одессы в связи с вымогательством и получением взятки в размере $3 тысячи главным специалистом отдела горсовета и директором коммунального учреждения "Одесский зоологический парк общегосударственного значения". Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Взятку вымогали на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, а именно, посредством содействия в предоставлении в аренду нежилого помещения коммунальной собственности, которое находится на территории коммунального учреждения Одесский зоологический парк общегосударственного значения с целью ведения предпринимательской деятельности.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, по результатам которых лицам будет сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 УК Украины. Готовятся ходатайство в суд об избрании задержанным меры пресечения.

Напомним, после обысков в мэрии Одессы задержали два чиновника и директора зоопарка.