Верховная Рада в очередной раз не позволила сотрудникам театров брать неоплачиваемые отпуска на время гастролей за рубежом. Соответствующий законопроект № 8528 был провален, поскольку набрал в парламенте всего 134 голоса, а для принятия решения необходимо было получить не менее 226 голосов. Об этом сообщает "112 Украина".

Отметим, что закон предусматривает право для работников театров прописывать в контракте индивидуальный предельный срок отпуска без сохранения зарплаты. Ранее украинский парламент уже отклонял подобный законопроект.

Ранее "Страна" писала о том, что Рада не проголосовала за сокращение рабочего дня беременным.

Также мы сообщали, что Парубий анонсировал рассмотрение в Верховной Раде вопроса об отставке правительства 30 мая.