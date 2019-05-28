Сегодня Владимир Зеленский вернул гражданство Михаилу Саакашвили - бывшему одесскому губернатору и опальному оппозиционеру времен Порошенко, который и лишил Михо паспорта.

За это Саакашвили устроил экс-президенту настоящий Майдан зимой 2017-2018 годов. Митинги против Порошенко начали массово проходить в Киеве едва ли не каждую неделю. Они достигли такого размаха, что власть завалила Михо уголовными делами и под конец депортировала.

Саакашвили улетел, но обещал вернуться. И, судя по всему, уже в эту среду, 29 мая, свое обещание исполнит.

Возвращение Михо в Украину проходит накануне парламентских выборов. Это значит, что Саакашвили окажется в эпицентре политической борьбы прямо на выходе из самолета.

"Страна" спрогнозировала, чем займется экс-президент Грузии, когда вернется на свою вторую родину.

Сценарий 1. Займется Порошенко

Петр Порошенко - главный антагонист Саакашвили. Экс-президент сначала позвал его работать в Украину и предоставил гражданство. Но потом из-за политических разногласий отобрал паспорт и всячески третировал - не пускал в Украину, кошмарил уголовными делами, бросал за решетку.

Таким образом, самый очевидный вариант поведения Михо - он займется вендеттой Порошенко, которого теперь не защищают ни спецслужбы, ни прокуроры, ни "ручные" радикальные активисты.

Линий, по которым Саакашвили может "достать" экс-президента, видится две.

Во-первых, это публичное давление на правоохранительные органы и суды - с требованием расследовать дела против Порошенко. Тем более, что подано уже немало заявлений, в частности, от юриста Андрея Портнова. Да и САП сама по себе возбудила дело против экс-президента.

У Михо в Украине осталось ядро последователей, вокруг которых могут с легкостью собраться те, кто поддерживал его на МихоМайдане и выступал за импичмент Порошенко. Этого уличного актива вполне хватит, чтобы создать "веселую жизнь" прокурорам или судьям, которые кладут под сукно дела на Порошенко.

А также самому Порошенко. Устраивая, например, акции у него под домом.

Во-вторых, Михо может рассчитывать на какие-то посты у Зеленского, которые позволят ему уже вполне официально заняться уголовным преследованием экс-президента (ранее ему даже прочили должность генпрокурора).

Как бы то ни было, противники Петра Порошенко в Украине с возвращением Саакашвили получают серьезного союзника, для которого месть бывшему президенту - вопрос глубоко личный и сверхценный.

И в этом плане его возвращение в Украну - четкий политический расчет для Зеленского. По сути президент Зе может использовать Саакашвили также, как его в свое время использовал Петр Порошенко (когда они еще были дружны). Экс-президент натравил Михо тогда на Коломойского и на Народный фронт.

Сценарий 2. Поможет Зеленскому кошмарить остатки прошлой власти

Главная проблема президента Зеленского - это его беспомощность перед нынешним составом Верховной Рады, которая намерена саботировать все предложения Банковой.

Новый президент раньше намекал, что заставить парламент голосовать может "возмущенный народ". Но пока, судя по всему, своего "народа", способного быстро организоваться на митинг, у Владимира Зеленского нет.

А вот у Саакашвили есть не только народ (пусть, может быть, и не в большом количестве уже), но и "час та натхнення" заниматься на постоянной основе кошмариванием Рады, генпрокурора Луценко и прочих "ошметков" режима.

Позапрошлой осенью его сторонники буквально взяли Раду в кольцо, организовав прямо у входа в парламент МихоМайдан.

Примерно тот же список новаций значится и в программе Зеленского. Кроме того, ему нужно побыстрее назначить своего генпрокурора и главу СБУ. Что может дать старт расследованиям против преступлений предыдущей власти.

В этом ключе возвращение Саакашвили Зеленским видится как "вундерваффе" против парламента и прочих структур, который сковывает нового президента по рукам и ногам.

Тем более, что "Майдан против Рады", возможно, поможет и самому Михаилу Николозовичу пройти в парламент.

Сценарий 3. Депутатство Саакашвили

Помогая Зеленскому обуздать парламент, Михо может быстро возобновить и собственный политический проект, реанимировав свою партию "Рух новых сил".

Дальше ситуация может развиваться по двум направлениям.

Первое. Саакашвили берет "в осаду" Верховную Раду и обрушивается на засевшую там элиту. Рейтинги его партии "Рух новых сил" растут, под ее знамена стекаются многие нардепы (например, Семенченко), и РНС проходит в Раду.

Тут все зависит от накала страстей, которого сможет добиться Саакашвили. Учитывая, что теперь телеканалы могут вздохнуть свободнее и не бояться Порошенко, то акции Саакашвили будут освещаться шире, чем раньше. И за короткий срок "Рух" может нарастить рейтинг до 5%-го проходного барьера.

Второе. Михо помогает Зеленскому в давлении на парламент. Взамен он попадает в список "Слуги народа" и тоже проходит в Раду.

Сценарий 4. Война с Коломойским?

С Коломойским, которого молва связывает с Владимиром Зеленским, у Михо довольно сложные отношения. Которые колебались от любви до ненависти, а потом перешли на более деловые рельсы.

Сначала Саакашвили хвалил Коломойского за то, что тот спас Днепропетровск от сепаратизма. Потом начал обвинять его в попытке установить контроль над потоками в Одесской области, которой тогда рулил бывший президент Грузии.

Правда, накануне МихоМайдана, когда и Коломойский, и Саакашвили уже были "в опале" у Порошенко, они якобы встречались в Женеве. После чего Михо с боем прорвался в Украину и устроил МихоМайдан. Что было объективно выгодно Коломойскому, враждовавшему с Порошенко.

Какие отношения между олигархом и политиком сейчас?

Очевидно, что вряд ли Саакашвили мог получить назад гражданство Украины, если бы этому всерьез противился Коломойский. Это видно по тому, сколько людей олигарха вошли в окружение Владимира Зеленского.

С другой стороны, на Коломойского сейчас идет большой накат со стороны Белого дома. Там его считают "криминальным персонажем". И требуют у Зеленского отдалить олигарха от себя.

И какую сторону в итоге выберет Саакашвили - пока непонятно. Но и недавно в Украине, и раньше в Грузии он довольно близко союзничал со структурами Сороса, которые оппонируют администрации Трампа. Поэтому пока Коломойскому беспокоиться, вероятно, нечего.

Но и давление Белого дома, где уже делают из украинского олигарха "врага №1", с развитием предвыборной кампании в США будет лишь нарастать. А значит и позиция Саакашвили, может поменяться. И он может начать кампанию "уберем Коломойского от власти и Зеленского". Точно также как в 2015-2016 годах он вел кампанию "удалим Народный фронт от власти и Порошенко". Правда, чем потом закончилось, мы все прекрасно помним - войной Саакашвили уже с самим Порошенко.

Не исключено, что этим же закончится и на этот раз. И Зеленский из "хорошего и перспективного парня" в глазах Саакашвили вполне может быстро превратится в "марионетку и клоуна".