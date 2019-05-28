Во вторник, 28 мая, почетный патриарх Филарет подписал указ о запрете в служении протоиерею Александру Трофимлюку, который является настоятелем прихода Покровского храма Соломенского района Киева, перешедшего недавно в ПЦУ. Об этом на своей странице в Facebook сообщает религиозная организация "Десять Тез".

Фото: Facebook/Десять Тез

"Недавно приход Покровского храма Соломенского района города Киева, настоятелем которого является протоиерей Александр Трофимлюк, перешел в ПЦУ. За это сегодня владыка Филарет запретил его в священнослужении", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что ректор КПБА Трофимлюк уже отреагировал на это решение и считает документ не действительным.

"На своей странице в ФБ ректор КПБА о. Александр сообщил, что "как клирик Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины) любые распоряжения, опубликованные от имени УПЦ КП, считаю не действительными", - передали его слова в организации.

Скриншот: Facebook/Десять Тез

Как отметил Трофимлюк, указ Филарета о запрете был напечатан на бланке Украинской православной церкви Киевского патриархата, которая не существует с середины декабря прошлого года, с тех пор как на Поместном Соборе было принято соответствующее решение.

"Документ опубликован на бланке Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, с печатью УПЦ Киевского Патриархата и с подписью Патриарха Киевского и всей Руси-Украины. Мотивацией "запрета" является якобы нарушение присяги священника, в частности "...буду осуществлять свое служение... на благо своей Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата", - отметил он.

Скриншот: Facebook/Олександр Трофимлюк

Ранее сообщалось, что почетный глава ПЦУ Филарет не изменил своего мнение относительно деятельности Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ-КП) в Украине, а также неисполнения текста Томоса. По словам митрополита Епифания, на Синоде ПЦУ все старались переубедить патриарха Филарета, что КП лег в основу ПЦУ, но "все увидели, что патриарх Филарет, к сожалению, остается уверенным в своих мыслях". Среди прочего, Епифаний подчеркнул, что мнение Фаларета не имеет поддержки ни внутри Церкви, ни среди населения Украины в целом.

Позже, как рассказал митрополит Львовский ПЦУ Макарий, УПЦ Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь не ликвидированы из государственного реестра, поскольку патриарх Филарет не отдавал оригиналов документов, необходимых для этого.