"Укрзализныця" назначила 22 дополнительных летних поезда и дополнительные рейсы графиковых поездов в направлении морских курортов Украины. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В частности, поезд №212/211 Новоалексеевка-Харьков будет курсировать с 14 июня по 1 сентября ежедневно.

Поезд №215/216 Покровск-Новоалексеевка - с 1 июня по 31 августа ежедневно, а № 227/228 Киев-Бердянск - с 31 мая по 23 сентября через день.

Назначен также дополнительный поезд: №280/279 Жмеринка-Киев-Геническ. Из Жмеринки он будет курсировать с 4 по 26 июня по четным числам (кроме 8, 14, 16 и 22 июня) и с 5 июня по 21 сентября через день. Из Геническа поезд назначен на нечетные числа с 5 по 27 июня (кроме 9, 15, 17, 23 июня), а с 6 июня по 22 сентября через день. Жмеринка-Днепр назначен на 29 мая и 2 июня с отправлением из Жмеринки, из Днепра - 30 мая и 3 июня.

Поезд №298/297 Киев-Херсон будет отправляться из Киева с 30 мая по 22 сентября ежедневно, из Херсона - с 31 мая по 23 сентября ежедневно.

Поезд №162/161 Николаев-Киев из Николаева в июне будет отправляться 8, 12, 14, 22, 28, 30 числа, в июле - 6, 12, 14, 20, 24, 26, 30, в августе - 2, 10, 16, 20, 24, 26, 30. Обратно из Киева: в июне - 9, 13, 15, 23, 29 числа, в июле - 1, 7, 13, 15, 21, 25, 27, 31, в августе - 3, 11, 17, 21, 25, 27, 31.

Поезд № 256/255 Львов-Херсон назначили с отправлением из Львова в июне - 18, 22, 26, 30 числа, в июле - 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, в августе - 1, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 и 4, 8, 12, 16 числа в сентябре. Обратно из Херсона поезд будет отправляться в июне - 15, 19, 23, 27 числа, в июле - 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, в августе - 2, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 и 5, 9, 13, 17 сентября.

Дополнительный поезд №288/287 Одесса-Киев будет отправляться из Одессы ежедневно с 14 июня по 1 сентября (кроме первого дня недели и 17 июня). Обратно будет курсировать ежедневно с 15 июня по 2 сентября (кроме второго дня недели и 18 июня).

Поезд №190/244/189 Днепр, Кривой Рог-Геническ будет курсировать из Днепра и Кривого Рога с 5 июня по 9 сентября через день. Из Геническа - с 6 июня по 12 сентября через день.

Поезд №232/231 Геническ-Ивано-Франковск из Геническа назначен с 6 июня по 10 сентября через день (кроме 18 и 20 июня). Из Ивано-Франковска с 7 июня по 11 сентября через день (кроме 19 и 21 июня).

Поезд №472/552/471 Днепр- Кривой Рог-Бердянск будет курсировать из Днепра и Кривого Рога с 6 июня по 16 сентября через день. Из Бердянска - с 7 июня по 17 сентября через день.

Поезд №213/214 Сумы-Одесса назначен из Сум с 1 июня по 15 сентября через день, из Одессы - со 2 июня по 16 сентября через день.

Поезд №261/262 Харьков-Бердянск будет курсировать из Харькова с 7 июня по 7 сентября ежедневно, из Бердянска 3 июня, из 8 июня по 8 сентября ежедневно.

Поезд №263/63/264 Харьков-Киев-Одесса из Харькова будут отправлять с 14 июня по 1 сентября ежедневно, из Киева - с 15 июня по 2 сентября ежедневно, из Одессы – с 16 июня по 2 сентября ежедневно.

Поезд №272/271 Одесса-Харьков из Одессы будет курсировать с 20 июня по 22 сентября через день, из Харькова - с 19 июня по 21 сентября через день.

Поезд №729/730 Харьков-Геническ назначен с 13 июня по 1 сентября ежедневно (кроме двух дней недели). Поезд №114/118 Черновцы-Геническ будет отправляться из Черновцов с 30 мая по 7 сентября ежедневно, из Геническа - с 1 июня по 9 сентября ежедневно.

Дополнительные поезда из Львова на Одессу №168/167 и №170/169 будут курсировать через каждые два дня, с 4 июня по 1 сентября. Поезд № 170/169 Львов-Одесса из Львова будет курсировать с 2 июня по 3 сентября также через два дня.

Поезд №243/244 Ивано-Франковск-Бердянск назначен из Ивано-Франковска с 1 июня по 1 сентября ежедневно, из Бердянска - с 3 июня по 3 сентября ежедневно.

Поезд №292/294 Ковель-Киев-Одесса из Ковеля будет курсировать с 31 мая по 16 сентября ежедневно, из Одессы - с 1 июня по 17 сентября ежедневно.

Дополнительный поезд №248/247 Одеса - Житомир с 31 марта курсирует ежедневно.



"Укрзализныця" также назначила дополнительные рейсы поезду №86/85 Львов-Новоалексеевка. Из Львова, в частности, он будет курсировать с 31 мая по 7 сентября по непарным числам, из Новоалексеевки 1 июня и с 2 июня по 8 сентября по парным.

Кроме того, перевозчик продолжил маршруты поездам №76/75 Киев-Кривой Рог (до Херсона) и №779/780 Сумы-Киев (до Винницы).

Билеты на дополнительные поезда можно приобрести онлайн или в железнодорожных кассах.

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