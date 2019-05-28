Во вторник, 28 мая, курс гривны резко пошел вниз на межбанковском рынке. В банках связывают это с активным обсуждением темы гипотетического дефолта Украины. Одновременно на рынке сократилось количество продавцов доллара.

Как рассказала "НВ Бизнес" директор по рынкам капитала "Альфа-Банка Украина" Татьяна Попович, количество продавцов валюты во вторник оказалось меньше, чем ожидал рынок, в связи с этим котировки доллара подросли на 15-16 копеек с 26,30/26,33 во время открытия до 26,46/26,48.

"Также определенное влияние на курс оказало публичное обсуждение темы дефолта по внешним долгам. Вероятно, объем вложений в гривневые ОВГЗ сегодня (28 мая - прим. ред.) будет невелик", - отметила она.

В тоже время старший аналитик "Райффайзен Банка Аваль" Михаил Ребрик отметил, что давление на рынок возможно оказало возвращение НДС.

В понедельник, 27 мая, в Госказначействе сообщили, что перечислено 3,018 мрд грн бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость. "Продавцов мало, так как многие считают, что 26,5 грн за доллар это дно рынка (т.е. дальше курс пойдет вверх - прим. ред.), многие заняли выжидательную позицию", - сказал он.

Графика: biz.nv.ua

Как сообщала "Страна", финансисты анонсировали плавное подорожания доллара в Украине. Начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко сообщил о завершении раскачки курса безналичного доллара США.

Напомним, что к концу 2019 года американское рейтинговое агентство Fitch прогнозирует падение украинской гривни до 32 за доллар.