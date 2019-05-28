Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили может вернуться в Украину во второй половине дня среды, 29 мая, а не в пятницу, 31 мая, как "Стране" сообщали ранее источники в окружении политика. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Возвращение Саакашвили в Украину ранее назначенного времени можно объяснить тем, что президент Владимир Зеленский вернул ему гражданство. Как удалось узнать изданию "Интерфакс-Украина", Саакашвили намерен прилететь в Украину "на следующий день после решения президента Украины Владимира Зеленского об отмене решение пятого президента Петра Порошенко о лишении Саакашвили гражданства Украины".

Напомним, в июле 2017 года экс-президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Михаила Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США. 10 сентября 2017 года Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, что сопровождалось противостоянием с пограничниками и правоохранителями. 22 сентября 2017 года Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины.

12 февраля 2018 года Саакашвили был задержан в ресторане в центре Киева недалеко от офиса своей партии "Рух новых сил", после чего доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу. В МВД Украины пояснили, что в соответствии с уже принятыми судебными решениями Саакашвили находился на территории Украины незаконно, а потому с "соблюдением всех юридических формальностей был возвращен в страну, откуда прибыл, нарушая законодательство".

22 мая адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий подал в администрацию президента Зеленского письмо Саакашвили с просьбой вернуть ему гражданство Украины. Саакашвили указал, что если у Зеленского даже есть какие-либо сомнения о целесообразности возвращать ему гражданство Украины, президент может дать распоряжение главе Государственной пограничной службы о том, что Саакашвили имеет право въехать в Украину, чтобы самому защитить свои права в суде.

Ранее Михаил Саакашвили заявлял, что вернутся в Украину ему мешают все еще открытые уголовные дела. И как отмена решения на лишение Саакашвили гражданства закроет эти дела источник не объяснил.