Генпрокурор Юрий Луценко назвал "предателем" экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, которому Владимир Зеленский сегодня вернул гражданство.

На вопрос в Facebook, поменялась ли концепция уголовного дела, по которому Саакашвили якобы брал деньги от Курченко на организацию МихоМайдана, генпрокурор ответил "Нет. Предатель".

Дело против Саакашвили завели в конце 2017 года. Его обвинили в получении денег на МихоМайдан из России.

Правда, почему-то не доведя это расследование до конца, власти Украины просто депортировали Михо зимой 2018 года - на основании того, что у него нет украинского гражданства.

Это заставило подозревать Генпрокуратуру и СБУ в фабрикации "дела Саакашвили", которое сами же власти не хотели продолжать. "Страна" рассказывала, что дело о связи Михо с Курченко СБУ выстроила по мотивам мультфильма "Ну погоди".

Сам же Саакашвили скорее всего уже в пятницу вернется в Украину.