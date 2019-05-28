Владимир Зеленский назначил заместителем главы Администрации президента Украины Гончарука Алексея Валерьевича. Об этом говорится в Указе, опубликованном на сайте главы государства 28 мая.

"Назначить Гончарука Алексея Валерьевича заместителем Главы Администрации Президента Украины", - говорится в документе.

Фото: Алексей Гончарук

Алексей Гончарук - 1984 года рождения, юрист, адвокат. Он был управляющим партнером в Constructive Lawyers. Представлял партию "Сила людей". Председатель Офиса эффективного регулирования (BRDO) - структура, которая на гранты западных стран готовила в последние годы проекты реформ для правительства Украины.

В конце прошлого года вместе с депутатом Киеврады Сергеем Гусовским, заместителем министра экономики Максимом Нефедовым и главным редактором издания "Цензор.нет" Юрием Бутусовым объявили о создании движения (которое в перспективе могло преобразоваться в партию) "Люди важны" ("Люди важливі").

По данным "Страны", финансировал этот проект нардеп от "Народного фронта" Антон Геращенко.

Однако, после ухода Гончарука (который был координатором проекта) в команду к Зеленскому, он фактически рассыпался. Другие его участники также смотрят в направлении различных партий.

Напомним, что сегодня своим указом президент назначил секретарем СНБО Александра Данилюка.

Также 28 мая президент Владимир Зеленский отменил указ о лишении гражданства Михаила Саакашвили.