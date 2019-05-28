Президент Украины Владимир Зеленский назначил исполнительного директора Международного фонда Блейзера Олега Устенко своим внештатным советником. Об этом говорится в указе № 330/2019 на сайте главы государства.

"Назначить Устенко Олега Леонидовича советником президента Украины (вне штата)", - говорится в указе.

До официального назначения Устенко исполнял обязанности советника Владимира Зеленского по макроэкономической политике. Он родился в 1969 г. в Киеве, получил звание кандидата экономических наук и степень магистра Гарвардского университета. В 2003 г. стал докторантом в университете Brandeis. Свободно владеет английским языком.

В 2004 году вошел команду Международного Фонда Блейзера, на данный момент работает там же в должности исполнительного директора. Основная область его специализации - регион СНГ и Украина.

Фото: president.gov.ua

Олег Устенко. Фото: Апостроф

Ранее в интервью "Интерфакс-Украина" Устенко выразил мнение, что сотрудничество с МВФ будет усложнено. По его мнению, Украина может получить транш с серьезным опозданием, либо программу закроют.

Также он заявил, что в Украине есть все возможности и ресурсы для макрофинансовой стабильности, объясняя свою позицию тем, что для того, "чтобы покрыть выплаты по долговым облигациям, у нас есть резервы Единого казначейского счета и "подушка безопасности" в виде более $ 20 млрд золотовалютных резервов". При этом, Устенко отдельно подчеркнул, что очередные кредиты "обойдутся Украине дорого": "придется платить около 10% годовых", - говорит он.

Впрочем, по мнению Устенко, Украина обязана и дальше сотрудничать с МВФ. Именно это поможет Украине в дальнейшем привлечь средства от Европейского союза и Всемирного банка.

Напомним, 21 мая миссия МВФ начала двухнедельную инспекцию в Украине.

Сегодня, 28 мая, президент Владимир Зеленский встречается с представителями МВФ.

Как сообщала "Страна", в Нацбанке рассказали, что будет с Украиной без траншей МВФ.