Президент Владимир Зеленский вернул гражданство Михаилу Саакашвили. Он отменил указ Петра Порошенко, который лишил гражданства экс-главу Одесской ОГА и экс-президента Грузии. Об этом говорится в указе на сайте президента.

"Внести к указу президента Украины от 26 июля 2017 года № 196 "О прекращении гражданства Украины Бондаревой Т., Корнийчук А.А., Коротецкого Л.В. и других лиц" изменение, исключив положение о потере Саакашвили Михаилом гражданства Украины", - сообщается в тексте указа №329/2019.

Сам Михаил Саакашвили уже отреагировал на решение президента. "Спасибо президенту Зеленскому! Слава Украине!" - написал он в Facebook.



Напомним, что ранее Саакашвили обратился к Зеленскому с просьбой вернуть гражданство Украины.

Как сообщала "Страна", также Саакашвили сообщил, что все еще хочет вернуться в Украину, но не может.