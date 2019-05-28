В результате обысков в департаменте коммунальной собственности мэрии Одессы сотрудники полиции и Генеральной прокуратуры задержали двух чиновников и директора зоопарка. Об этом сообщает Думская.

Отмечается, что департамент защиты экономики сообщил о задержании троих человек: сотрудника департамента, руководителя отдела в "Муниципальной службе коммунальной собственности" и директора Одесского зоопарка Игоря Белякова. По данным издания, всем троим инкриминируют вымогательство и получение 3 тысяч долларов США за разрешение на установку в зверинце торговой точки. Одну из задержанных увезла "скорая помощь".

Обыски продолжаются на третьем этаже офиса муниципального департамента коммунальной собственности на улице Артиллерийской.

Напомним, что одесский лагерь "Виктория", в котором погибли дети, заработает в августе.

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