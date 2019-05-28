Данилюк назначен секретарем Совета нацбезопасности и обороны
Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Указ об этом опубликован пресс-службой президента Украины.
"Назначить Данилюка Александра Александровича секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе №327.
Фото: president.gov.ua
О том, что экс-министр финансов Украины станет секретарем Совбеза, команда Зеленского анонсировала еще на прошлой неделе. Однако указ последовал только сейчас.
О том, что Данилюк может стать новым секретарем СНБО Украины первым заявил глава АП Андрей Богдан.
Ранее Данилюка "сватали" на пост главы МИД у президента Зеленского.
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