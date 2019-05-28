Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Указ об этом опубликован пресс-службой президента Украины.

"Назначить Данилюка Александра Александровича секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе №327.

Фото: president.gov.ua

О том, что экс-министр финансов Украины станет секретарем Совбеза, команда Зеленского анонсировала еще на прошлой неделе. Однако указ последовал только сейчас.

О том, что Данилюк может стать новым секретарем СНБО Украины первым заявил глава АП Андрей Богдан.

Ранее Данилюка "сватали" на пост главы МИД у президента Зеленского.