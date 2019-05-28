Координатор военного кабинета партии "Батькивщина", один из главных соратников Юлии Тимошенко Андрей Сенченко заявил о выходе из политической силы. Об этом он сообщает в Facebook.

"Сегодня я принял важное и очень непростое для меня решение о выходе из партии "Батькивщина". Я посвятил этой команде 14 лет своей жизни и оставался рядом с Юлией Тимошенко в тяжелые для нее и партии времена", - пишет политик.

Он отметил, что в его заявлении не стоит искать конфликтов. "Я с большим уважением отношусь к Юлии Владимировне, к ее вкладу в развитие украинского государства и попытке сделать украинцев счастливыми. Уверен, она и в дальнейшем будет настойчивой на этом пути. Однако сегодня страна вновь оказалась в крайне опасном положении, и наши подходы к стратегии действий и формированию команды, способной преодолеть вызовы, существенно отличаются", - также отметил Сенченко.

По словам Сенченко, в парламенте существуют предпосылки для формирования "большинства, враждебного к нашему государству", задачей которого является "капитуляция нашей страны в войне с Российской Федерацией и окончательное уничтожение независимой Украины".

"Именно поэтому стержнем демократической проукраинской коалиции в следующем парламенте страны должна стать политическая сила, сосредоточится на реальном достижении мира через победу и на глубокой модернизации экономики, необходимой для вхождения нашего государства в 20 наиболее экономически развитых стран мира. Такую силу возможно сформировать только опираясь на общественно-политическое объединение патриотических сил Украины. Команда общественного движения "Сила права", к которой я принадлежу, готова стать надежной составляющей такого объединения. Победа в противостоянии с Российской Федерацией, безопасность и благосостояние страны и каждой украинской семьи должны стать главными приоритетами будущей парламентской коалиции и правительства Украины", - акцентировал политик.

Фото: facebook.com/andriy.senchenko

Как заявили "Стране" источники в окружении мэра Киева Виталия Кличко, его партия "Удар" может пойти на выборы вместе с "Батькивщиной" Юлии Тимошенко.

Напомним, у Зеленского допустили сотрудничество с "Голосом" Вакарчука и "Батькивщиной".

Также мы писали о том, что "Батькивщина" объявила о готовности создать новую коалицию в Раде.