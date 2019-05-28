С 3 по 5 июня в Киеве будет проходить ежегодный Мемориал Валерия Лобановского. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

В международном турнире сыграют молодежные сборные Украины, Болгарии, Израиля и Кипра. В полуфинале команда Руслана Ротаня сыграет с киприотами, а болгары - с израильтянами.

Оба матча с участием сборной Украины пройдут на НСК "Олимпийский". Стадион принимал эти соревнования только в дебютном розыгрыше, в 2003 году. Два других поединка состоятся на УТК им. В. Банникова.

По словам первого вице-президента Украинской ассоциации футбола Олега Протасова, на решение провести матчи на НСК "Олимпийский" повлияло несколько факторов.

"Во-первых, проведение матчей на главной арене страны, на арене, где только в прошлом году состоялся финал Лиги чемпионов, автоматически повышает статусность самого турнира.

Во-вторых, в этом году нашем Метру исполнилось бы 80. И мы считаем, что нам нужно с уважением относиться к нашему историческому достоянию, гордиться им и прививать соответствующие ценности поколению, растет. Тем более, что для многих в Европе футбольная Украина до сих пор ассоциируется в первую очередь с Валерием Васильевичем, которого считают одним из лучших тренеров в истории европейского футбола. И наши молодые футболисты будут иметь прекрасную возможность прикоснуться к прошлому. Ведь НСК "Олимпийский" (бывший Республиканский стадион) - родная арена для Лобановского", - рассказал Протасов.

Как сообщала "Страна", молодежная сборная Украины по футболу одержала вторую победу на Чемпионате мира и вышла в 1/8 финала.

Напомним, что в ФК "Динамо" представили новую форму с автографом Лобановского.