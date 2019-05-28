Задержанного сегодня в Косове россиянина, сотрудника миссии ООН Михаила Краснощенкова освободили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей миссии.

Уточняется, что мужчину арестовали вместе с косовскими сербами во время конфликта в северных регионах. Посольство России в Сербии потребовало его освобождения.

Ранее о задержании россиянина косовской стороной заявил во время выступления в парламенте президент Сербии Александр Вучич. Он высказал предположение о том, что задержанного могли избить. По словам Вучича, российские власти были проинформированы о ситуации.

Ранее "Страна" писала о том, что Сербия привела армию в полную в боеготовность из-за сообщений об арестах в Северном Косово.

Также мы сообщали, что Меркель и Макрон легким шантажом усадили Косово и Сербию за стол переговоров.