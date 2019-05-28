Экс-начальник Генерального штаба Вооруженных сил Владимир Замана, которого 24 мая освободили из-под стражи в деле о госизмене, считает заказчиками своего уголовного преследования бывших президента Петра Порошенко и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова. Об этом он сказал на брифинге, передают Украинские новости.

"Скорее всего, заказчики - президент (Порошенко) и секретарь СНБО (Турчинов), с которым у меня был конфликт и напряженные отношения", - заявил генерал. По его словам, дело против него сфальсифицировал Главный военный прокурор Анатолий Матиос. "Матиос - мастер фальсификаций... Он не гнушается ничего", - сказал Замана.

Экс-начальник Генштаба предполагает, что уголовное преследование связано с тем, что он является свидетелем того, как была сорвана операция по освобождению Крыма в марте 2014 года. Так, по его словам, 1 марта 2014 года бывший замначальника Генштаба Виктор Назаров дал приказ на применение военных для деблокирования воинских частей в Крыму, захваченных российскими военными.

Украинские военные были погружены в самолеты и летели в сторону полуострова. Около морского побережья экипаж самолетов получил распоряжение прекратить операцию. Военные вернулись в места дислокации. Замана отказался ответить на вопрос, кто из украинских политиков дал команду прекратить операцию по освобождению Крыма.

Напомним, что экс-глава Генштаба ВСУ Замана опроверг обвинения в сговоре с Януковичем.

Также "Страна" писала о том, что говорил генерал Замана, которого обвинили в госизмене.