В Черниговской области задержали мужчину, осужденного за убийство и сбежавшего из зала суда, пока судьи рассматривали его апелляцию в совещательной комнате. Мужчина около 2 месяцев скрывался от правосудия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черниговской области.

"Оценивая предоставленные доказательства и предчувствуя неизменность позиции суда, во время пребывания коллегии судей в совещательной комнате, осужденный скрылся из зала судебного заседания", - говорится в сообщении.

Сейчас задержанный находится в Черниговском СИЗО, где ожидает исполнения приговора и этапирования. Отмечается, что апелляционный суд оставил приговор суда предыдущей инстанции в силе. Мужчину осудили за умышленное убийство (ч.1 ст.115 УК Украины) и назначили ему наказание в виде 12 лет лишения свободы.

В частности, установлено, что в октябре 2015 году мужчина во время конфликта "выстрелил в область головы потерпевшего из гладкоствольного охотничьего оружия". Вследствие ранения мужчина скончался на месте происшествия. В дальнейшем осужденный сбросил тело погибшего с моста в русло реки Удай.

Ранее в Черниговской области повесился осужденный на пожизненный срок разбойник. Также стало известно, что под Черниговом пенсионер не успел убежать, выжигая кукурузу, и сгорел на поле заживо.

Как сообщала "Страна", рецидивисту грозит пожизненный срок за убийство случайной подруги на стройке под Киевом.