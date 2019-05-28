Президент Украины Владимир Зеленский переговорил по телефону с новоизбранным президентом Литвы Гитанасом Науседой. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский поздравил Науседу с победой на выборах и пожелал успехов в развитии государства. Также президент Украины поблагодарил Литву за поддержку нашей страны. По словам Зеленского, Литва играет важную роль в поддержке курса европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Кроме этого, было подтверждено обоюдное настрой на укрепление стратегического партнерства Украины и Литвы и углубления двустороннего сотрудничества во всех сферах взаимной заинтересованности.

Зеленский и Науседа договорились поддерживать личный диалог и обсудили возможные дальнейшие двусторонние контакты.

Напомним, в Литве 26 мая прошли президента. Мы писали, что Зеленский поздравил нового президента Литвы Гитанаса Науседу с победой на выборах.

Кроме того, новоизбранный президент Литвы пообещал ничего не менять в отношениях с РФ и Украиной.