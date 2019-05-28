Украинцы, которые изменят место голосования перед выборами в Верховную Раду, получат на избирательном участке только один бюллетень - по партийным спискам. Оба бюллетеня (для голосования за партию и за мажоритарного кандидата) получат только те избиратели, которые изменят место голосования в пределах "родного" округа или поедут голосовать по месту регистрации. Об этом говорится на странице гражданской сети "Опора" в Facebook.

"Перед парламентскими выборами место голосования можно изменить, как и перед президентскими. Процедуру можно пройти до 15 июля включительно. Однако особенность парламентских выборов в том, что в случае изменения места голосования избирателю дадут только один бюллетень - по партийным спискам. Оба бюллетени - и по мажоритарного кандидата, и за партию - получат только те избиратели, которые изменят место голосования в пределах «родного» округа. Еще один вариант - просто поехать голосовать по месту регистрации ", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

Напомним, 24 мая в Украине началась избирательная кампания в рамках внеочередных выборов в Верховную Раду.

Ранее "Страна" писала о том, что в "Опоре" рассказали, как правильно сменить место голосования для участия в выборах парламента Украины.

Также мы сообщали, что в ЦИК заявили, что не успевают провести тендеры перед досрочными выборами.