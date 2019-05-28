Тринадцать работников исправительных колоний №51 и №14, которые были задействованы при подавлении бунта в Южной колонии №51 и получили различные травмы в столкновениях с осужденными, получили 27 мая медицинскую помощь в Одесской горбольнице №11.

Об этом во вторник, 28 мая, сообщил журналистам главный врач горбольницы №11 Николай Турчин. Его цитирует Укринформ.

"Четырех пострадавших работников колонии доставили (в больницу - Прим.Ред.) около 13 часов, а еще девять - в 17. Большинство травмированных направлено после оказания медицинской помощи на амбулаторное лечение, а трое госпитализированы. У двух диагностированы черепно-мозговые травмы, а у третьего - ушиб головного мозга ", - отметил Турчин.

Четверо участников акта неповиновения в колонии, по данным некоторых СМИ, тоже были травмированы. Но в медико-санитарных подразделениях колоний №14 и 51 таких данных не подтверждают.

Никого из осужденных, причастных к совершению акта группового неповиновения в исправительной колонии, в горбольницу также не доставляли.

После событий руководством Южного межрегионального управления пенитенциарной службы Минюста Украины издано распоряжение о временной отмене свиданий с осужденными, которые находятся на территории колонии №51, а также приостановлено посещение учреждения представителями СМИ.

Работниками Нацполиции, СБУ и областной прокуратуры проводятся следственные действия. К уголовной ответственности привлечены как осужденные, совершившие акт группового неповиновения работникам учреждения, так и некоторые руководители колонии и члены персонала учреждения.

Ранее "Страна" писала, почему случился бунт в одесской колонии.