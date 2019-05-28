В Оболонском районе Киева трехлетняя девочка выпала с третьего этажа. Прибывшая полиция обнаружила в квартире оружие. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Отмечается, что на улице Героев Днепра трехлетний ребенок выпал из окна третьего этажа. Травмированную девочку немедленно госпитализировали в медицинское учреждение. Как сообщили врачи, она получила закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы тела.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции, работники ювенальной превенции и участковый офицер полиции. Пообщавшись со свидетелями, полицейские выяснили, что в момент несчастного случая мать ходила в школу забирать старшую дочь. Тем временем младший ребенок, который остался один дома, вышел на балкон и выпал через окно на улицу.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Полицейские зашли в дом осмотреть место, откуда выпал ребенок. Когда находились на балконе, увидели там предмет, похожий на автомат. Поэтому на место вызвали кинологическую и взрывотехническую службу. "Следователи провели осмотр квартиры и обнаружили предметы, похожие на автоматы ППШ, Uzi, пистолет Флобер, патроны и штык-нож. Родственница ребенка сообщила, что эти вещи принадлежат мужу сестры, который находился в зоне ООС и вероятно оттуда их привез", - рассказал начальник Оболонского УП ГУНП в г. Киеве Виталий Быков.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Также правоохранители проверили автомобиль мужчину и изъяли из салона 7 пакетов с порохом, общей массой 3,5 килограммов, два боеприпаса ВОГ, арбалет и самодельное устройство для отстрела пуль. Полицейские изъяли опасные предметы и направили их на экспертное исследование.

Следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, относительно которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские направили соответствующие письма в службу по делам детей для дальнейшего сопровождения этой семьи.

Видео: youtube.com

Напомним, что в апреле в Киеве трехлетняя девочка выпала с шестого этажа по улице Чернобыльской.

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