Нардеп от Радикальной партии Олега Ляшко Виктор Вовк подал в суд на министра иностранных дел Павла Климкина из-за присвоения дипломатического ранга народным депутатам Артуру Герасимову и Георгию Логвинскому. Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева.

"Истец в своих исковых требованиях просит суд признать противоправными действия Климкина по представлению президенту письма МИД в части присвоения дипломатического ранга народным депутатам Артуру Герасимову и Георгию Логвинскому", - говорится в сообщении суда

По мнению нардепа, необходимо признать незаконным и отменить соответствующее письмо министерства в части о присвоении дипранга депутатам. Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному делу.

Напомним, 18 мая Порошенко присвоил ранг Чрезвычайного и Полномочного посла Арьеву, Божко и Герасимову.

Также мы писали, что Климкин эмоционально мечтает о Раде, но пока не нашел команду соратников.