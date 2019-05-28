Одесский горсовет решил возобновить работу детского лагеря "Виктория" в Одесской области с августа 2019 года. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на представителя Одесского горсовета.

Сообщается, что с 8 по 28 августа запланировано оздоровление и отдых в лагере около 100 детей, которые относятся к льготным категориям детей, имеющим право на оздоровление в детских лагерях. Лагерь будет рассчитан на 120 отдыхающих в одну смену. Также сообщается, что деревянные здания пока находятся под арестом.

Ранее лагерь "Виктория" на время военного положения передали военнослужащим.

Как сообщала "Страна", пожар в муниципальном детском комплексе "Виктория" произошла 16 сентября 2017 в 23:37, в последний день смены. Новый двухэтажный деревянный корпус лагеря, который еще в мае городской голова Геннадий Труханов демонстрировал президенту Петру Порошенко как образцовый, сгорел дотла и обвалился за несколько минут. Три ребенка в результате пожара погибли. В апреле в суд передали дело в отношении экс-заместителя городского головы Одессы Зинаиды Цвиринько по обвинению в причастности к пожару в детском лагере.

Напомним, следствие по пожару в лагере "Виктория" подозревает строителей в хищении 1,7 миллионов.