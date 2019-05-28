В Запорожье 28 мая, в день сдачи внешнего независимого оценивания, неизвестные сообщили о заминировании сразу трех университетов. Об этом сообщает "Первый запорожский".

Уточняется, что поступило сообщение об угрозе взрыва в "Запорожском государственном медицинском университете", "Запорожском национальном университете" и Национальном университете "Запорожская политехника".

Сотрудников учебных заведений и студентов эвакуировали. На место происшествия приехали правоохранители, взрывотехники и кинологи. Они обследуют территорию и проверяют наличие взрывоопасных предметов. На территории университетов дежурят медики.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве пьяный нацгвардеец "заминировал" зал игровых автоматов, пытался разбить свой телефон и съесть сим-карту.

Также мы сообщали, что в Харькове и Черкассах неизвестные заминировали свыше 30 торговых центров и больниц.