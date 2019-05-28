В Минобороны Турции сообщили о начале масштабной наземной и воздушной операции на севере Ирака против курдов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, целью операции является "нейтрализация террористов и уничтожение их убежищ". В Турции так именуют вооруженные отряды курдов, компактно проживающих на пересечении границ Турции, Ирака и Сирии. Этот преимущественно горный регион называют курдистаном.

Уточняется, что после ударов артиллерийских батарей и воздушных ударов к операции присоединились воздушно-десантные бригады. Также задействованы турецкие ударные вертолеты Т-129 АТАК.

Как сообщала "Страна", Турция начнет отложенное наступление на курдов, если США затормозят вывод войск из Сирии.

Напомним, что в Вашингтоне решили сохранить в Сирии военный контингент численностью две тысячи человек. Также власти США хотят сохранить своей военное присутствие, в частности, военную базу в Ираке.