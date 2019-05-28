Бюджетная авиакомпания Wizz Air перенесла запуск рейсов из Киева в Лейпциг (Германия) с 5 июля на 9 августа. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Как свидетельствуют данные в системе бронирования, первый вылет из Киева (аэропорт Жуляны) запланирован на 9 августа в 13:00. Обратно из Лепцига (Галле) – на 14:45 по местному времени.

Перелеты будут осуществляться два раза в неделю: по понедельникам и пятницам. Планируемая длительность полета - чуть более двух часов. Стоимость одного билета составляет от 1300 грн в одну сторону.

В Wizz Air рассматривают возможность возобновить работу украинской дочерней компании "Визз Эйр Украина" в 2019 году, а также планирует до 2025 года инвестировать $2,5 млрд для увеличения украинского авиапарка до 20 новых самолетов Airbus A320 и Airbus A321.

Wizz Air, крупнейший лоукост-перевозчик в Центральной и Восточной Европе, предлагает рейсы более чем по 600 маршрутам.

Как сообщала "Страна", МАУ выплатит по 250 евро забытым пассажирам рейса "Киев-Одесса".

Отметим, что Wizz Air запустит рейсы из Киева в красивейший город на Боденском озере, но всего на две недели.