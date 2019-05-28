Встреча президента Украины Владимира Зеленского с представителями Международного валютного фонда состоится 28 мая после обеда. Об этом сообщает "112 Украина".

"Встреча президента Украины Владимира Зеленского с представителями МВФ должна состояться сегодня после обеда. Андрей Герус, представитель президента в Кабинете министров, сообщил, что в целом Украина не собирается, несмотря на все слухи, прекращать сотрудничество с МВФ, и этого не произойдет, пока у Украины не будет сильной экономики", - рассказал корреспондент в эфире телеканала.

Напомним, миссия МВФ начала работу в Украине на следующий день после инаугурации Владимира Зеленского, 21 мая.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский и глава НБУ обсудили сотрудничество с МВФ.