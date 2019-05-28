В речной воде по всему миру содержатся антибиотики и другие лекарственные препараты. Так как устойчивость к этой группе лекарств быстро вырабатывается у бактерий, это таит в себе потенциальную опасность. Об этом пишет The Guardian.

Так, группа исследователей под руководством Алистера Боксалла (Alistair Boxall) из Йоркского университета провела глобальный мониторинг лекарственных препаратов, содержащихся в реках по всему миру. Ученые взяли 711 проб речной воды в 71 стране мира. В 65 процентах из них они обнаружили антибиотики, а другие лекарственные препараты встречались в 50-80 процентах проб на разных континентах.

В реках Австрии, Бельгии, Ирака, Пакистана, Нигерии, Лаоса содержание хотя бы одного антибиотика в речной воде было выше PNEC (Predicted No Effect Concentration) — концентраций, которые, предположительно, не оказывают вредного воздействия на окружающую среду. Самые высокие концентрации лекарственных веществ оказались в пакистанских реках - в реке Рави ученые обнаружили смесь из семи антибиотиков с суммарной концентрацией свыше три миллиграммов на литр.

Кроме того, сообщается, что недавно микробиологи проследили за передачей генов устойчивости к антибиотикам между бактериальными клетками в реальном времени. С помощью прижизненной микроскопии они проследили за процессом передачи гена устойчивости к тетрациклину между клетками кишечной палочки. А незадолго до этого исследователи показали, что устойчивые к антибиотикам бактерии могут очень быстро распространяться по миру. Так, ген blaNDM-1, который обеспечивает бактериям устойчивость к бета-лактамным антибиотикам (к ним относятся пенициллин) за пять лет добрался из Индии до Шпицбергена.

Напомним, Кабмин решил запретить в Украине продажу антибиотиков без рецепта.

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