В понедельник, 27 мая, президент Украины Владимир Зеленский впервые побывал в Луганской области в качестве главы государства, где осмотрел позиции военных в Станице Луганской и Счастье. Он также пообщался с бойцами о бытовых условиях, качестве питания, обеспечении техникой, жильем и социальным пакетом, укомплектовании подразделений. Видео визита появилось на странице "Команда Зеленского" в Facebook.

Владимир отметил необходимость улучшения обеспечения. Он побывал на передовой, в частности, на постах наблюдения украинских военных и в блиндажах. Ближайшая позиция противника - 400 метров.

Также президент заслушал доклад командующего операции Объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сырского о ситуации в районе проведения ООС. В совещании принял участие начальник Генштаба - Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

Как сообщала "Страна", фотографии Зеленского на передовой широко разошлись по Сети. Интересно, что новый главком приехал на фронт в штатском - голубой рубашке и брюках. В отличие от Порошенко, который любил щеголять в военной форме.

Напомним также, что у Зеленского рассказали, как сделают из Украины "государство в смартфоне".