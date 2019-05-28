В департаменте коммунальной собственности мэрии Одессы проходит обыск, есть задержанные. Об этом пишет Думская.

Следственные действия ведутся на третьем этаже офиса муниципального департамента коммунальной собственности на улице Артиллерийской. Как передает корреспондент издания, там находятся сотрудники департамента защиты экономики Нацполиции и Генеральной прокуратуры. Они никого не впускают и не выпускают из здания.

Фото: dumskaya.net

В рамках какого уголовного производства проводится выемка документов.

Фото: dumskaya.net

Через некоторое время в офис вызвали бесплатного адвоката. Департамент защиты экономики НПУ коротко прокомментировал происходящее: некие должностные лица попались на взятке, произошло задержание, одному из них вызвали скорую помощь из-за проблем с сердцем.

Напомним, что в одесской колонии произошел бунт и переговоры с арестантами не прекращались до вечера.

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